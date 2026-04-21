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Milad emprende viaje a dos decisivos congresos para el futuro de La Roja

Según información de ADN Deportes, el presidente de la ANFP viajó sin la compañía del mandamás de ANFA, Justo Álvarez.

Carlos Madariaga

Eduardo Figueroa

Milad emprende viaje a dos decisivos congresos para el futuro de La Roja

Milad emprende viaje a dos decisivos congresos para el futuro de La Roja / Claudio Santana - FIFA

En sus últimos meses al mando de la ANFP, Pablo Milad vivirá durante los próximos días instancias decisivas del fútbol internacional.

Su primera escala será en Quito, Ecuador, donde este jueves 23 será parte del Congreso de Conmebol, donde también estará presente el mandamás del balompié mundial, Gianni Infantino.

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Tras ello, Milad emprenderá viaje a Toronto, ciudad de Canadá que el jueves 30 de abril albergará el congreso de FIFA.

Dichas dos reuniones serán decisivas para resolver cómo será el formato que se utilizará para las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2030, cita planetaria para la cual ya están asegurados Argentina, Paraguay y Uruguay.

Según información de ADN Deportes, Pablo Milad viajó a ambas instancias junto al secretario general de la ANFP, Jorge Yunge, pero no fue incluido en dicho vuelo el presidente de ANFA, Justo Álvarez, quien, valga recordar, es parte de la Federación de Fútbol de Chile.

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