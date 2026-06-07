Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5435 del domingo 7 de junio / AILEN DIAZ/AGENCIAUNO

Este domingo 7 de junio se realizó un nuevo sorteo del Loto, el reconocido juego de azar de la Polla Chilena de Beneficencia, donde una vez más estuvo en juego un millonario pozo acumulado.

En esta edición, correspondiente al sorteo número 5435, el premio total alcanzó los $3.500 millones, monto que fue repartido entre quienes obtuvieron aciertos en las distintas categorías del juego.

Conoce el monto que repartió el Loto en su sorteo número 5435

Loto: $370 millones

$370 millones Recargado: $1030 millones

$1030 millones Revancha: $400 millones

$400 millones Desquite: $140 millones

$140 millones Jubilazo $1.000.000: $720 millones

$720 millones Premio Jubilazo $500.000: $240 millones

$240 millones Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $600 millones

Conoce los números ganadores del sorteo 5435 del Loto

Loto: 14, 15, 20, 24, 31, 40

14, 15, 20, 24, 31, 40 Comodín: 38

Multiplicador: 2

Recargado: 3, 13, 20, 27, 29, 40

3, 13, 20, 27, 29, 40 Revancha: 1, 2, 13, 18, 28, 34

1, 2, 13, 18, 28, 34 Desquite: 15, 16, 19, 25, 39, 40

Jubilazo

4, 15, 25, 30, 31, 36

7, 14, 17, 32, 33, 35

7, 17, 22, 25, 32, 36

5, 11, 13, 20, 25, 26

1, 11, 16, 17, 20, 34

Jubilazo 50 años