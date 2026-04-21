;

VIDEO. “Yo la veo sobre la línea”: liberan audios del VAR del polémico gol anulado a Palestino ante Colo Colo

Si bien los “árabes” igualmente se quedaron con el triunfo en el Estadio Monumental, hubo una jugada que dejó dudas en todos.

Javier Catalán

Captura: Youtube, Campeonato Chileno

Captura: Youtube, Campeonato Chileno

Colo Colo cayó por la cuenta mínima ante Palestino el domingo recién pasado por la Liga de Primera, pero hubo una situación que pudo haber ampliado la ventaja a favor de los “árabes”, en la cual el VAR actuó, para muchos, de forma polémica.

En el minuto 68, Sebastián Gallegos anotaba lo que era el 2-0 para el elenco de La Cisterna, con un remate de cabeza tras un buen centro de Ian Garguez. Sin embargo, el tanto fue anulado luego de que el VAR determinara que el balón salió del campo de juego antes del envío del lateral.

Este martes, la ANFP liberó los audios de la cabina del videoarbitraje, revelando el diálogo de Fernando Véjar, juez principal del encuentro, quien aseguraba ver que la pelota no había salido completamente por la línea de fondo.

Revisa también:

ADN

“Yo la veo sobre la línea”, asegura el silbante desde el terreno de juego, mientras que desde el VAR revisaban la jugada desde distintas tomas. “Está completamente afuera”, señalan dos de los árbitros, para luego comunicarlo al juez central: “Fernando, situación factual: el balón atraviesa la línea completamente”.

Al tratarse de una situación factual, Véjar acató la indicación desde la cabina y anuló el gol sin revisar la jugada en la pantalla del campo de juego, lo que desató la molestia de Palestino, aunque finalmente igual se quedaron con los tres puntos en el Estadio Monumental.

Contenido patrocinado

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad