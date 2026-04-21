Colo Colo cayó por la cuenta mínima ante Palestino el domingo recién pasado por la Liga de Primera, pero hubo una situación que pudo haber ampliado la ventaja a favor de los “árabes”, en la cual el VAR actuó, para muchos, de forma polémica.

En el minuto 68, Sebastián Gallegos anotaba lo que era el 2-0 para el elenco de La Cisterna, con un remate de cabeza tras un buen centro de Ian Garguez. Sin embargo, el tanto fue anulado luego de que el VAR determinara que el balón salió del campo de juego antes del envío del lateral.

Este martes, la ANFP liberó los audios de la cabina del videoarbitraje, revelando el diálogo de Fernando Véjar, juez principal del encuentro, quien aseguraba ver que la pelota no había salido completamente por la línea de fondo.

“Yo la veo sobre la línea”, asegura el silbante desde el terreno de juego, mientras que desde el VAR revisaban la jugada desde distintas tomas. “Está completamente afuera”, señalan dos de los árbitros, para luego comunicarlo al juez central: “Fernando, situación factual: el balón atraviesa la línea completamente”.

Al tratarse de una situación factual, Véjar acató la indicación desde la cabina y anuló el gol sin revisar la jugada en la pantalla del campo de juego, lo que desató la molestia de Palestino, aunque finalmente igual se quedaron con los tres puntos en el Estadio Monumental.