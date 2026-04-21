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AUDIO. Corte de Apelaciones rechaza recurso de amparo de Aníbal Mosa por su formalización en el “Caso Licencias”

La instancia legal descartó el actuar “arbitrario e ilegal” que acusó el presidente de Blanco y Negro por la investigación en su contra ante la posible obtención fraudulenta del documento.

Carlos Madariaga

Matías Llanca

Rechazan recurso de protección de Mosa por &quot;Caso Licencias&quot;

Rechazan recurso de protección de Mosa por "Caso Licencias"

01:26

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En marzo, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, fue reformalizado en torno al denominado “Caso Licencias”, investigación desarrollada en torno a gestiones fraudulentas de dirigentes y jugadores de Colo Colo para obtener licencias de conducir en Nancagua.

Quien es el único personero del club que se mantiene bajo investigación legal interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Rancagua.

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Aníbal Mosa sostuvo que hubo un actuar “arbitrario e ilegal” por parte del Juzgado de Garantía de Santa Cruz, planteando que el plazo de la investigación se encontraría vencido.

Sin embargo, por unanimidad de sus miembros, el tribunal de alzada desestimó el recurso de amparo.

No es posible sostener que el juez recurrido haya incurrido en la ilegalidad que le reprocha el actor, por cuanto, la reformalización fue requerida por el Ministerio Público en la oportunidad procesal habilitada para ello, esto es, después de la formalización y previo a la declaración de cierre de la investigación, careciendo el tribunal de facultades para restringir o impedir el ejercicio de una atribución que descansa en el diseño constitucional del ente persecutor, en cuanto le corresponde la dirección exclusiva de la investigación penal, lo que incluye la formalización y reformalización”, se lee en parte del fallo.

De hecho, la Corte de Apelaciones de Rancagua recalcó que la reformalización no incorpora un delito nuevo, sino precisa elementos de la imputación original y descarta afectación a la libertad personal

“Se puede advertir que la decisión cuestionada ha sido adoptada por la autoridad competente, en ejercicio de sus atribuciones y con el debido fundamento, sin que se advierta en la actuación reprochada por esta vía, algún hecho contrario a la ley que importe una privación, perturbación o amenaza a la libertad o seguridad individual de la persona por la que recurre, por lo que el presente recurso será rechazado”, concluye la instancia legal, desestimando el reclamo del presidente de Blanco y Negro.

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