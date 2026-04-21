Este martes, Universidad Católica festeja sus 89 años de vida, cuestión por la cual en ADN TOP conversamos con el presidente del CDUC, Francisco Urrejola.

“El club está pasando por un momento bastante propicio para hacer nuevos proyectos y desarrollar nuevas estrategias para crecer y ser cada vez más gravitantes en el deporte nacional”, partió diciendo, apuntando a seguir avanzando en sus 11 ramas deportivas.

“Hemos consolidado una estructura administrativa y tenemos un proyecto de desarrollo donde cada vez más deportistas nuestros están alcanzando el alto rendimiento”, dijo el mandamás del Club Deportivo Universidad Católica, proyectando ya los 90 años que cumplirá la institución en 2027.

“Tenemos una serie de proyectos ambiciosos para el desarrollo dentro del club con nuevas instalaciones, estamos en búsqueda del financiamiento. Tenemos andando tres o cuatro proyectos muy interesantes para el futuro del deporte. Queremos que el club sea autosustentable en los próximos 10 a 15 años”, recalcó Urrejola.

Club Deportivo Universidad Católica y su relación con Cruzados

El mandamás de la orgánica comentó el cambio en la presidencia de la sociedad anónima que ve el fútbol del elenco de la franja.

“Juan Tagle deja la vara muy alta, pero espero que Matías Claro tenga mucho éxito en su desarrollo. Vamos a mantener esta relación de hermanos, con un mismo horizonte, siendo una unidad más dentro de la Pontificia Universidad Católica”, explicó, valorando la buena convivencia entre ambas instituciones.

“Cruzados entiende que la Católica tiene esta trayectoria casi intachable que hace que busquemos la forma de compartir nuestros intereses y el mismo espacio. Es la buena voluntad, la visión de intereses comunes para convivir de manera hermanable”, cerró Francisco Urrejola en ADN TOP.