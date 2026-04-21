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Ilusión en Valparaíso: el mensaje de la ministra Duco por la final que jugarán Wanderers y Real Madrid a nivel juvenil

Ambos equipos se enfrentarán por la Copa Intercontinental Sub 20.

Carlos Madariaga

Agencia Uno

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La ministra del Deporte, Natalia Duco, se pronunció este martes sobre la final que jugarán los equipos Sub 20 de Santiago Wanderers y Real Madrid por la Copa Intercontinental de la categoría.

El cuadro “caturro” se ganó el derecho de disputar este duelo internacional tras ganar la Copa Libertadores Sub 20. Asimismo, el conjunto español accedió a esta final luego de coronarse campeón de la UEFA Youth League en Europa.

La Copa Intercontinental Sub 20 se juega a partido único y, en años anteriores, el local siempre fue el elenco sudamericano. Por lo mismo, Natalia Duco comprometió el apoyo de su Ministerio para que la final se dispute en Chile este año, ya que por el momento no se ha definido la sede ni la fecha.

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“Esto es algo que organiza la FIFA, por ende, ellos son los que deciden. Pero sí quiero dejar claro que el Ministerio va a apoyar y vamos a dejar las puertas abiertas para que se juegue en el Estadio Nacional o en Valparaíso”, señaló la ministra del Deporte este martes.

En la misma línea, agregó: “Creo que sería hermoso que se juegue en Valparaíso. Vamos a empujar por eso, para que todas las personas de la Quinta Región, especialmente de Valparaíso, puedan ver esta final en dicha ciudad”.

Amistoso entre Santiago Wanderers y La Roja Sub 20

Por otro lado, Natalia Duco abordó la posibilidad de que Santiago Wanderers Sub 20 juegue un partido amistoso contra La Roja Sub 20. “Estamos a la espera de la coordinación de la fecha. Eso depende de la ANFP y del club Santiago Wanderers”, comentó.

“Nosotros, como Ministerio, ponemos a disposición el Estadio Nacional y daremos todas las facilidades cuando ellos (ANFP y Santiago Wanderers) nos propongan la fecha que más les convenga”, concluyó.

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