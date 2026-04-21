“Esto es el inicio de todo para darle fuerza a las nuevas generaciones”: Ismenia Pauchard entra al Salón de la Fama de FIBA / Revista Estadio / Cedida

Este martes, en Alemania, se desarrolló la ceremonia donde se dieron a conocer a los jugadores y jugadoras inducidos al Salón de la Fama de la Federación Internacional de Básquetbol (FIBA).

Entre nombres como el de la norteamericana Sue Bird o el alemán Dirk Nowitzki, destacó una chilena.

Se trata de Ismenia Pauchard, multicampeona nacional y que fue parte de planteles que fueron medallistas panamericanos y campeones sudamericanos de la especialidad a fines de la década del 50 y comienzos de los 60, niveles impensados para la realidad actual de nuestro básquetbol femenino.

“Sabía todo lo que ella había hecho por el deporte nacional y cómo fue después como entrenadora, como tía. Sabía de su carrera, pero que su nombre siga resonando todavía lo estoy digiriendo recién. Veo que la reconocen todavía, más allá de su partida hace ya tanto tiempo”, relató a ADN TOP la sobrina de Ismenia Pauchard, Wilma Demier, quien recibió el reconocimiento de FIBA a nombre de la familia de quien falleciera trágicamente en 2004.

“Orgullosa de estar acá, agradecida de la gestión para este nombramiento. Me hubiese gustado mucho que ella hubiera estado acá presente”, reconoció tras la ceremonia que convirtió a la leyenda del básquetbol femenino chileno como la cuarta jugadora sudamericana en ingresar al Salón de la Fama.

“Creo que este premio es el inicio de todo para darle fuerza a las nuevas generaciones y que se entusiasmen para dedicarse, con disciplina y ganas, a jugar y competir para llegar a esto. Si ella lo logró, aunque jugó en la década de los 50 y 60, se puede soñar con llegar a este lugar”, concluyó Wilma Demier en ADN TOP.