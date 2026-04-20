“Lo que queremos hacer es visualizar jugadores...”: DT de la Sub 17 define los pasos a seguir tras la clasificación al Mundial 2026

Este lunes regresó a Santiago el plantel de la selección chilena sub 17 luego de haber completado su participación en el Sudamericano de la categoría, donde lograron la segunda clasificación seguida al Mundial de la categoría.

“Estamos muy contentos, muy satisfechos. El primer objetivo que teníamos en este Sudamericano era poder clasificarnos al Mundial de manera consecutiva con esta categoría. Iba a ser muy difícil, era un grupo extremadamente parejo, pero ahora estamos de vuelta con ese logro”, explicó, en diálogo con ADN Deportes, el DT nacional Ariel Leporati, valorando el ir sumando futbolistas que “dan ventaja” de edad pensando en procesos futuros.

“Eso es parte del proyecto. Esto de estar entrenando tantas categorías por las distintas competencias que tenemos nos permite que, si hay jugadores de mejor calidad o de igual calidad con años más chicos, hay que aprovechar para potenciarlos. Ahora llevamos cinco jugadores 2010, que van a ser la base probablemente del próximo Sudamericano en 2027. Además, había un jugador año 2011, Amaro Contreras. Es súper importante para el proyecto ir generando estas posibilidades de que los jugadores vayan avanzando e ir preparando las selecciones que vienen”, resaltó, destacando también el cierre de La Roja Sub 17 en Paraguay, que terminó quinta en el Sudamericano tras vencer a Uruguay.

“Muchas veces, con el correr de los torneos, uno va armando los equipos. El equipo que a veces uno piensa en el primer partido no termina siendo el del último por lesiones, cansancio y rendimiento. Es muy importante terminar el último partido de la mejor forma para quedarnos con mejores sensaciones, aspirando a lo que viene, que es preparar un Mundial”, recalcó Leporati, ya pensando en la chance de nutrir al plantel con jugadores chilenos nacidos fuera del país o de futbolistas no citados para este torneo continental.

“Es una garantía que vamos a tener una preparación interesante y buena. Ahora sí vamos a bajar los entrenamientos un par de semanas con esta categoría. Lo que queremos hacer es poder visualizar jugadores que no hayan estado en el Sudamericano hoy día, poder evaluarlos y después, ya después de la fecha FIFA de junio, volver con los microciclos y con todos los partidos y las giras que vamos a tener”, concluyó el DT de La Roja Sub 17.