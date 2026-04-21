¡Se besaron en pleno show! Alejandro Sanz oficializa romance con conocida actriz latinoamericana 19 años menor que él

Alejandro Sanz causó revuelo en el mundo del espectáculo mundial al dar a conocer en público a su nueva conquista.

El artista español de 57 años publicó en su cuenta de Instagram algunos de los mejores momentos que vivió en su último show ofrecido en el Barclays Center de Brooklyn, Estados Unidos.

En dichos registros Sanz mostró el beso que se dio con su nueva novia, la peruana Stephanie Cayo, quien es una actriz, cantante y modelo de 38 años.

“Hay lugares que te obligan a ser espectador y otros que te arrastran a formar parte de su historia. Brooklyn es de los segundos. Aquí las calles no te miran, te atraviesan, y en ese cruce extraño,uno entiende que los sueños no duermen, solo cambian de escenario”, escribió en la publicación Alejandro Sanz.

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¿Quién es Stephanie Cayo?: la nueva novia de Alejandro Sanz

Cayo, de 38 años, es una conocida actriz que saltó a la fama en 2004 gracias a su participación en la telenovela Besos Robados.

Además de dicha producción, Stephanie Cayo, participó en la serie Club de Cuervos, una comedia dramática de Netflix y también incursionó en la música al lanzar su single Let Me Go, publicado en 2016.