Orlando Bloom, actor del Señor de Los Anillos y Piratas del Caribe se encuentra en Chile: la razón de su visita y dónde estuvo

El actor Orlando Bloom sorprendió al mundo del espectáculo y se encuentra de visita en Chile. Según informó La Tercera, el protagonista del Señor de los Anillos arribó a Chile al Aeropuerto Arturo Merino Benítez esta mañana.

El medio informó el itinerario que realizó la celebridad británica en la comuna de Vitacura, donde asistió al restaurante Fukasawa a cargo del chef Marcos Baeza.

Durante horas de la noche, el también actor de Piratas del Caribe fue al famoso y premiado restaurante Boragó de Rodolfo Guzmán.

Las razones de su visita a Chile serían por motivos publicitarios, en vísperas de su rol que tendrá en la cinta “Bucking Bastard”.