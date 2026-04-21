Orlando Bloom, actor del Señor de Los Anillos y Piratas del Caribe se encuentra en Chile: la razón de su visita y dónde estuvo
La celebridad británica está en el país y visitó un prestigioso restaurante.
El actor Orlando Bloom sorprendió al mundo del espectáculo y se encuentra de visita en Chile. Según informó La Tercera, el protagonista del Señor de los Anillos arribó a Chile al Aeropuerto Arturo Merino Benítez esta mañana.
El medio informó el itinerario que realizó la celebridad británica en la comuna de Vitacura, donde asistió al restaurante Fukasawa a cargo del chef Marcos Baeza.
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Durante horas de la noche, el también actor de Piratas del Caribe fue al famoso y premiado restaurante Boragó de Rodolfo Guzmán.
Las razones de su visita a Chile serían por motivos publicitarios, en vísperas de su rol que tendrá en la cinta “Bucking Bastard”.
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