Reconocida periodista de televisión celebra su nuevo logro personal: “Si me hubieran dicho hace 10 años...”

El pasado lunes 20 de abril se llevó a cabo la 130° edición de el Maratón de Boston, una de las pruebas más antiguas del mundo y que tuvo presencia nacional.

Entre los cientos de competidores que recorrieron los 42 kilómetros de este tradicional evento se encontraba la periodista Catalina Edwards, quien compitió por primera vez en Boston.

Tras finalizar la prueba, la periodista subió una emotiva publicación celebrando su nuevo logro personal, al completar la prueba en un tiempo de 3 horas, 33 minutos y 36 segundos.

“Si me hubieran dicho hace 10 años que correría 7 maratones jamás lo habría creído. Pero cuando la rutina te agarra, ves que mejoras, que tus hábitos cambian, que correr es parte de tu día… no hay vuelta atrás", comentó en su publicación.

En el video publicado en su cuenta personal de Instagram, ‘Cata’ Edwards mostró algunos momentos de los que vivió durante su aventura en Boston y que fueron grabados por sus cercanos que la acompañaron a Estados Unidos.

“Aprendí a respirar, a buscar un equilibrio mente-cuerpo.Sigo aprendiendo a tenerme paciencia, a confiar en mí y finalmente a llevar cualquier ruido que llegue a mi cabeza al lugar donde tiene que estar en ese minuto”, agregó.

La periodista concluyó la publicación agradeciendo a su familia y amigos, quienes la acompañaron en el proceso de preparación para disputar el Maratón de Boston y todas las pruebas en las que ha competido.

“Gracias a mi familia y amigas por entenderme, por aceptar el “no puedo porque mañana entreno” mucho más de lo que yo misma quisiera decirlo”, cerró