VIDEO. “Mi papá murió en mis brazos el día de mi cumpleaños; no lo pude soltar y no me arrepiento... Fui súper egoísta”
“‘¿Cómo no voy a querer al hombre que me enseñó a amar? Si yo no sabía, hijo’“, recordó Luis Jara en el programa Only Friends
Luis Jara fue el gran invitado del más reciente episodio de Only Friends de Mega, donde recordó la compleja relación que tuvo con su padre.
El artista habló sobre el lanzamiento de su libro autobiográfico No sabía vivir sin ti, en el que dedicó un capítulo homenaje a su padre, fallecido en 1992.
“Empecé a entender que había algunos rasgos que tenían que ver con esta desaprobación, que no tenía que ver solamente con mi mamá, sino también con mi viejo”, comenzó relatando.
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“Que a mi papá no le hacía sentido que yo fuera artista, que eso lo llenó de miedos y que era muy difícil para él entender que su hijo quisiera relacionarse con él a través de besos”, recordó.
En ese contexto, Luis Jara comentó que una vez su padre le dijo que los hombres que se besan “son maricones”, pero que él cuestionó esos dichos, preguntándole por qué le ponía esa barrera si lo quería besar.
“Como yo soy un tipo que se vincula y que no tiene miedo de decir ‘te amo’ o ‘te quiero’, fui a conquistar a mi papá con puro amor”, comentó.
"‘¿Cómo no voy a querer al hombre que me enseñó a amar? Si yo no sabía, hijo’"
Continuando con su relato, Luis Jara recordó el día en que su padre falleció, revelando que murió justamente cuando él cumplía 26 años.
“Mi papá murió en mis brazos el día de mi cumpleaños. Se me paran los pelos cada vez que cuento esto, porque es muy profundo para mí”, confesó.
“Mi papá estaba disminuido y yo no lo quería ver flaco. Me acosté cucharita con él y le dije: ‘¿Sabes qué día es hoy?’. ‘Tu cumpleaños’, me respondió. Tenía un hilo de voz”, relató.
“ (Le pregunté) ‘¿Me querí?’. (Me respondió) ‘¿Cómo no voy a querer al hombre que me enseñó a amar? Si yo no sabía, hijo’”, repasó visiblemente emocionado.
El intérprete comentó que sostenía la mano de su padre y se percató de que se estaba apagando. En ese momento, reconoció que no quiso soltarlo ni avisarle a nadie de lo que estaba ocurriendo.
“No lo pude soltar y no me arrepiento. Fui súper egoísta”, reconoció.
“Yo creo que mi hermana y mi madre lo entendieron (...) Cuando cumplí 60 años y vi lo que era mi vida, miré a mi padre y dije: ‘Mi padre necesita visibilizarse’ porque pensó que no sabía amar y finalmente me dijo en mi cara: ‘Gracias, porque no sabía’. Por eso escribí ese libro”, cerró.
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