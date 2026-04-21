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Baja el consumo de vino en Chile: compradores prefieren productos caros con etiquetas premium

El segmento con mayor crecimiento se concentra en botellas sobre los $15 mil.

Javiera Rivera

Baja el consumo de vino en Chile: compradores prefieren productos caros con etiquetas premium

Baja el consumo de vino en Chile: compradores prefieren productos caros con etiquetas premium / skynesher

El consumo de vino en Chile está disminuyendo. Sin embargo, aunque las ventas en volumen han disminuido, ha crecido la preferencia por botellas de mayor precio y con etiquetas premium.

Según cifras de Concha y Toro, en 2025 los vinos de menor valor cayeron 1,5% en volumen. En contraste, los vinos súper premium aumentaron 2,3% en volumen y 4,3% en valor.

Este giro responde a nuevos hábitos: se consume menos alcohol, pero se prioriza la calidad. El consumo en el hogar y una mayor conciencia del gasto también influyen en esta tendencia.

“Vemos a un consumidor más consciente, que prioriza calidad por sobre cantidad”, explicó Mariella Magnolfi, de Concha y Toro.

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La industria identifica dos perfiles: quienes optan por vinos de mejor calidad para el día a día y quienes reservan etiquetas premium para ocasiones especiales. En ambos casos, predominan mayores de 30 años.

El segmento con mayor crecimiento se concentra en botellas sobre los $15.000, reflejando un cambio estructural: el mercado deja de crecer en volumen y se orienta cada vez más al valor.

A raíz de esta situación, las viñas han necesitado un ajuste estratégico. Ahora, el crecimiento ya no está en vender más volumen, sino en ofrecer productos con mayor valor agregado.

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