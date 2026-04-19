¡Hasta con un C-H-I! Así recibieron a conocida periodista en su aventura por la Maratón de Boston

Este lunes 20 de abril se llevará a cabo uno de los maratones más prestigiosos del mundo: la edición número 130 de la Maratón de Boston, que contará con presencia nacional.

Entre los participantes se encuentra Catalina Edwards, quien competirá por primera vez en este evento. Hace un par de años, la reconocida periodista había logrado la clasificación, pero un reajuste de último momento en los tiempos la dejó fuera.

Ahora, ‘Cata’ Edwards ha documentado su aventura en Estados Unidos y, en las últimas horas, compartió un registro del momento en que retiró los implementos que le permitirán correr en Boston.

“¡El ambiente premaratón es pura alegría, euforia y emoción! Fui a retirar mi kit para correr y fue toda una experiencia”, comentó la periodista en un reel.

Entre las tradiciones de la Maratón de Boston está anunciar la llegada de los ‘novatos’ con campanas amarillas, instancia que Edwards también vivió.

Al momento de presentarse, una de las voluntarias del evento le preguntó de dónde provenía. Catalina respondió que venía de Chile, lo que desató la emoción de la voluntaria, quien gritó el clásico “C-H-I” provocando la alegría de la periodista.