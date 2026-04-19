;

VIDEO. ¡Hasta con un C-H-I! Así recibieron a conocida periodista en su aventura por la Maratón de Boston

La reconocida periodista competirá por primera vez en la Maratón de Boston, uno de las pruebas mas importantes del mundo.

Nicolás Lara Córdova

¡Hasta con un C-H-I! Así recibieron a conocida periodista en su aventura por la Maratón de Boston

Este lunes 20 de abril se llevará a cabo uno de los maratones más prestigiosos del mundo: la edición número 130 de la Maratón de Boston, que contará con presencia nacional.

Entre los participantes se encuentra Catalina Edwards, quien competirá por primera vez en este evento. Hace un par de años, la reconocida periodista había logrado la clasificación, pero un reajuste de último momento en los tiempos la dejó fuera.

Revisa también:

ADN

Ahora, ‘Cata’ Edwards ha documentado su aventura en Estados Unidos y, en las últimas horas, compartió un registro del momento en que retiró los implementos que le permitirán correr en Boston.

¡El ambiente premaratón es pura alegría, euforia y emoción! Fui a retirar mi kit para correr y fue toda una experiencia”, comentó la periodista en un reel.

Entre las tradiciones de la Maratón de Boston está anunciar la llegada de los ‘novatos’ con campanas amarillas, instancia que Edwards también vivió.

Al momento de presentarse, una de las voluntarias del evento le preguntó de dónde provenía. Catalina respondió que venía de Chile, lo que desató la emoción de la voluntaria, quien gritó el clásico “C-H-I” provocando la alegría de la periodista.

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad