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Alerta de tsunami en Japón: así reaccionaron ante la emergencia y las lecciones que puede sacar Chile como país sísmico

El evento de este lunes recuerda a Chile que la inversión en ciencia y simulacros constantes son la única defensa real contra la fuerza del océano.

Mario Vergara

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Getty Images / EujarimPhotography

Un potente terremoto de magnitud preliminar 7,5 se registró la tarde de este lunes frente a la costa norte de Japón, específicamente ante la costa de Sanriku. El movimiento telúrico, ocurrido a las 16:53 horas locales (4:53 horas en Chile), se originó a una profundidad de 10 kilómetros, lo que activó de inmediato una alerta de tsunami y el monitoreo preventivo en toda la cuenca del océano Pacífico.

Ante este escenario, la experiencia japonesa ofrece lecciones fundamentales para Chile. La nación nipona enfrenta estas amenazas mediante el sistema J-Alert, capaz de emitir advertencias en menos de tres minutos tras un sismo gracias al monitoreo ininterrumpido de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

Este nivel de respuesta es sostenido por una red de más de 1.000 sismógrafos y boyas GNSS (GPS) que detectan variaciones en el nivel del mar en tiempo real.

Infraestructura y evacuación vertical

Japón ha transformado su geografía costera para mitigar desastres, construyendo más de 395 km de muros reforzados y priorizando la evacuación vertical. Esta táctica utiliza edificios de concreto resistentes, como escuelas, como refugios seguros cuando no hay zonas naturales elevadas cerca, una estrategia que asegura evacuaciones rápidas ante la inminencia de las olas.

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En el ámbito educacional, la cultura de prevención es clave. Se realizan simulacros regulares en comunidades y escuelas para que la respuesta de la población sea automática y ordenada. La premisa del “Terasu” —evacuar con rapidez sin detenerse a observar el mar— es la lección más crítica para los habitantes de zonas costeras.

Desafíos de comunicación para Chile

Para la realidad chilena, el modelo japonés subraya la importancia de la comunicación ininterrumpida. Dado que se estima que el 35% de las personas no escucha las sirenas tradicionales, Japón utiliza múltiples medios simultáneos como celulares, radio y sirenas para garantizar el alcance del mensaje.

La inversión en tecnología de monitoreo marino y el uso de la infraestructura existente como refugios son pilares que Chile puede fortalecer. El enfoque integral japonés demuestra que, si bien los desastres naturales son inevitables, la preparación técnica y educacional reduce significativamente la pérdida de vidas y el impacto económico de grandes sismos.

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