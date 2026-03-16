Reconocida periodista prepara su nuevo desafío fuera de la televisión: correrá prestigiosa maratón en Estados Unidos

Catalina Edwards se prepara para su nuevo desafío deportivo. La periodista, también conocida por su faceta como maratonista, competirá en una de las pruebas más prestigiosas del circuito mundial de maratones: el Maratón de Boston.

Hace un par de años, Edwards había logrado la clasificación a este evento celebrado en Estados Unidos, pero un reajuste de último momento en los tiempos que permiten competir en esta prueba la dejó fuera por un minuto.

En conversación con Las Últimas Noticias, la periodista conversó sobre como se ha preparado para correr uno de los maratones más antiguos del mundo.

“Boston es una carrera muy técnica. Si bien tiene una pendiente negativa, es oscilante, está llena de colinas. Por eso he estado viendo videos donde te explican la carrera del kilómetro 0 al 5, luego del 5 al 10. Se dice que es una carrera come piernas”, comentó.

Al ser consultada sobre qué le han dicho las personas con las que ha conversado y que han competido en la Maratón de Boston, Catalina Edwards indicó que todos le dijeron lo mismo.

“Todos dicen que es muy difícil, que la peor parte es al final y que sientes los cuádriceps muy cansados. Y así como las subidas son exigentes, las bajadas también son complejas para las rodillas y los isquiotibiales”, dijo la periodista.

Sobre su objetivo, Catalina Edwards dijo que es llegar a la meta y hacerlo lo más posible, pero que tiene una motivación extra: sus amigas.

“Mi objetivo es llegar a la meta y lo quiero hacer lo mejor posible. Voy con amigas y con mi entrenadora Vale Argandoña. Eso es muy emocionante y después de correr nos vamos a juntar a celebrar”, cerró.