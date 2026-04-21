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“Amigo querido...”: Chilindrina publicó emotivo mensaje por fallecimiento de querido actor del Chavo del 8

María Antonieta de las Nieves reaccionó en redes sociales a la noticia.

Felipe Romo

“Amigo querido...”: Chilindrina publicó emotivo mensaje por fallecimiento de querido actor del Chavo del 8

La vecindad del Chavo sufrió un nuevo golpe y cada vez queda más vacía. Este martes 21 de abril se confirmó el fallecimiento de Ricardo de Pascual, actor que interpretó al “Señor Calvillo” durante la serie, a sus 85 años.

María Antonieta de las Nieves, más conocida como “La Chilindrina”, le dedicó un sentido mensaje a través de sus redes sociales, recordando el paso del interprete por el programa insignia de “Chespirito”.

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“Con el corazón apretado, hoy despedimos a un gran compañero y amigo: Ricardo de Pascual. Gracias por las risas, por tu talento y por haber formado parte de nuestra historia en el vecindario. Te vamos a extrañar mucho, querido Ricardo. Descansa en paz”, escribió la actriz mexicana.

“Señor Calvillo” se suma a la lista de nombres que protagonizaron el show que fallecieron, junto a Roberto Gómez Bolaños (Chavo), Ramón Valdés (Don Ramón), Rubén Aguirre (Jirafales), Angelines Fernández (Doña Clotilde), Raúl Padilla (Jaimito) y Horacio Gómez (Godínez), María Luisa Alcalá (Malicha) y Olivia Leyva (Gloria).

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