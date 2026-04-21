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Contralora Dorothy Pérez inaugura año académico 2026 de la PDI con clase magistral sobre probidad

Ante la presencia del Director General Eduardo Cerna, la autoridad de la CGR expuso los lineamientos sobre eficiencia y control de recursos públicos para los planteles de formación policial.

Mario Vergara

Contralora Dorothy Pérez inaugura año académico 2026 de la PDI con clase magistral sobre probidad

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) dio inicio formal al Año Académico 2026 de sus principales planteles de formación con una ceremonia encabezada por el Director General, Eduardo Cerna Lozano. La jornada inaugural contó con una clase magistral dictada por la Contralora General de la República, Dorothy Pérez Gutiérrez, quien expuso ante los oficiales y alumnos de la Academia Superior de Estudios Policiales y la Escuela de Investigaciones.

La ponencia de la titular de la CGR se tituló “Eficiencia y probidad del Estado a través del control”. Durante su intervención, Pérez detalló los lineamientos estratégicos del organismo fiscalizador, profundizando en las limitaciones del poder como pilar del Estado de Derecho y la relevancia de la correcta administración de los recursos públicos. Asimismo, abordó aspectos técnicos sobre la Teoría de las Tres Fuerzas, la detección de irregularidades y las vías de persecución penal frente a fraudes.

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Exigencias de transparencia y resultados

En su discurso, la Contralora Pérez enfatizó la presión social que enfrenta actualmente la institucionalidad pública. “Tenemos a una ciudadanía exigente que nos demanda más transparencia y resultados más rápidos", señaló la autoridad. Pérez reconoció que, en el actual escenario, resulta complejo para la administración del Estado responder oportunamente a los requerimientos ciudadanos, instando a los funcionarios a trabajar bajo estándares de alta eficiencia.

Esta inauguración académica es una tradición institucional que se remonta a 1934, instaurada originalmente en la Escuela Técnica de Detectives. Desde entonces, el aula magna de la Escuela de Investigaciones Policiales ha servido como plataforma para que diversos actores de la vida nacional e internacional compartan visiones con los planteles que integran la Jefatura Nacional de Educación y Doctrina (Jenaed).

Cooperación interinstitucional

La participación de Dorothy Pérez en este evento refuerza el vínculo de trabajo colaborativo entre la Contraloría y las policías. Cabe recordar que, en diciembre pasado, la autoridad lideró el primer encuentro jurídico entre la PDI y Carabineros, instancia orientada a fortalecer la coordinación legal y el intercambio de experiencias para optimizar la respuesta estatal ante las demandas de seguridad.

Con esta ceremonia, también iniciaron sus actividades lectivas el Centro de Capacitación Profesional y la Academia de Idiomas de la PDI. El evento contó además con la presencia del Jefe Nacional de Educación y Doctrina, Prefecto Pablo Klenner Cárdenas, consolidando el inicio de los programas de formación y perfeccionamiento policial para el presente ciclo.

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