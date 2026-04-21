Camilo Huerta sorprende en medio de su polémica con Marité Matus y Trini Neira: así fue su reaparición en reality

Camilo Huerta ha sido el centro de numerosas polémicas en los últimos días, producto de su separación de Marité Matus y su supuesta infidelidad con Trini Neira.

Así también, Adriana Barrientos afirmó que tuvo una acalorada discusión con él en un restaurante, donde supuestamente el preparador físico le recriminó sus declaraciones acerca de su separación con Matus.

Huerta había sido confirmado como uno de los participantes del reality de T13, “Vecinos al límite”, y tuvo su primera aparición en el programa.

“Vecinos al límite” será transmisión de T13 de lunes a viernes desde las 17:00 horas, por lo que Huerta tendrá un importante espacio en la televisión en medio de su situación mediática.