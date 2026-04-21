“No pasan ni dos segundos…”: el reclamo de turistas chilenos que desató debate en Colombia

Durante la última semana, una pareja de chilenos se volvió viral al exponer una incómoda situación que vivieron durante sus vacaciones en Cartagena de Indias, Colombia.

La pareja compartió un registro a través de su cuenta, @luchitoyvaleoficial, donde mostraron que sufrieron acoso en la playa Bocagrande de la conocida localidad colombiana.

“Muy bonito todo, es un lugar tropical caliente, pero lo caliente es el acoso de los vendedores. Eso hay que dejarlo documentado, como pueden ver, yo creo que de todas las personas que se ven un 30% al menos son vendedores ambulantes”, comenzaron explicando.

Mientras grababan el reel, curiosamente se le acercó una vendedora ambulante reforzando su relato sobre la insistencia de estos en las playas colombianas.

“No puede pasar ni dos segundos. Te ofrecen invitaciones a los hoteles, collares, cervezas, sombrillas, aguas, arepas. Te ofrecen todo lo que tú quieras, pero es realmente agobiante”, agregaron.

Video de turistas chilenos abrió el debate en Colombia

El registro ganó relevancia en Colombia y diversos medios de dicho país hicieron eco de lo denunciado por la pareja nacional.

El medio Infobae indicó que “la situación descrita por los turistas refleja una problemática que ha sido reportada de manera recurrente en Cartagena”

"A lo largo de los años, visitantes nacionales y extranjeros han manifestado su malestar por la presión comercial en las playas, donde la insistencia de los vendedores puede transformar una jornada de descanso en una experiencia incómoda“, agregó el citado medio.

El sitio Vanguardia de Bucaramanga, en tanto, comentó que “el sector Bocagrande es uno de los principales destinos turísticos del Caribe colombiano, vuelve a quedar en el centro del debate”.

“Esta vez no por su oferta cultural o paisajes, sino por las quejas de visitantes extranjeros sobre la presencia constante de vendedores ambulantes”, cerraron.