Cámara aprueba con amplio respaldo proyecto de Escuelas Protegidas: tramitación continuará en el Senado

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto de ley denominado “Escuelas Protegidas”, que busca enfrentar el aumento de hechos de violencia en establecimientos educacionales.

La iniciativa presentada por el Gobierno de José Antonio Kast obtuvo 103 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones ante la presencia de la ministra de Educación, María Paz Arzola, quien agradeció la rápida tramitación.

En específico, el proyecto “establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa”, apuntando a dar mayores atribuciones a los colegios en medidas de prevención.

Escuelas Protegidas

Para ello, contempla medidas como la revisión de mochilas , la facultad para que los docentes apliquen acciones “pedagógicas, correctivas y disciplinarias” y sanciones ante la interrupción de clases.

Asimismo, establece que los reglamentos internos deberán prohibir el uso de elementos -como gorros, capuchas o pasamontañas- que impidan identificar a los estudiantes.