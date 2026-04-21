VIDEO. “Ando con miedo en la calle”: figura de la farándula chilena denunció recibir amenazas en su contra
“Creo que el fanatismo por un programa está bien, pero cuando se pasa un límite es preocupante”, comentó Juanfra Matamala
En las últimas horas, se dio a conocer una dramática situación que afecta al bailarín Juanfra Matamala, quien reveló que ha recibido amenazas en su contra.
Matamala denunció que ha sido objeto de estos mensajes a raíz de una información que ha circulado, en la que se asegura de que él “arreglaría” el concurso de belleza Miss Chile, favoreciendo a sus amigas.
“Con todo el tema del Miss Chile ha sido desmedido. Me han dicho: ‘sabemos dónde vives’ y muchas otras palabras que no se pueden decir en televisión”, comenzó relatando el bailarín de Fiebre de Baile.
“Ando con miedo en la calle. Me dicen que me van a esperar afuera del canal, de mi casa, cuando estoy paseando a mis perros, que me andan buscando”, agregó, Juanfra Matamala.
Matamala explicó que, si bien no le era extraño recibir este tipo de mensajes, antes ocurría en menor cantidad, pero en los últimos días la situación se ha vuelto abrumadora.
“En el fondo, la gente dice que yo tengo el Miss Chile arreglado, que compré las coronas y que pololeo con gente importante. Al principio lo quería defender, pero ya me cansé”, comentó.
“Creo que el fanatismo por un programa está bien, pero cuando ya se pasa un límite es preocupante. Voy a tomar acciones legales; mi familia está muy preocupada”, cerró.
