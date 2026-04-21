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Impacto en Dinamarca: compañero de equipo de Darío Osorio fue apuñalado y quedó gravemente herido

FC Midtjylland dio a conocer la noticia y actualizó el estado de salud del jugador, quien fue agredido con un cuchillo.

Daniel Ramírez

Getty Images

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FC Midtjylland, elenco donde milita Darío Osorio, informó este martes que uno de sus jugadores fue apuñalado y debió ser operado dos veces producto de las heridas que sufrió. Se trata del jugador guineano Alamara Djabi, de 19 años.

A través de sus redes sociales, el cuadro danés señaló: "Alamara Djabi resultó gravemente herido en una agresión con cuchillo y ahora se encuentra en estado estable tras dos operaciones. Ha despertado del coma inducido y se encuentra bien, dadas las circunstancias".

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Alamara Djabi, jugador del Midtjylland que ha sido apuñalado / Foto: Getty Images

Por ahora, aún se desconoce el contexto en el cual fue agredido el jugador. Desde el club indicaron que están en contacto permanente con las autoridades y con la familia de Alamara Djabi.

“El FC Midtjylland mantiene un estrecho diálogo y colaboración con las autoridades, y apoya al jugador y a su familia”, agregó el equipo de Darío Osorio.

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