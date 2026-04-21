Impacto en Dinamarca: compañero de equipo de Darío Osorio fue apuñalado y quedó gravemente herido
FC Midtjylland dio a conocer la noticia y actualizó el estado de salud del jugador, quien fue agredido con un cuchillo.
FC Midtjylland, elenco donde milita Darío Osorio, informó este martes que uno de sus jugadores fue apuñalado y debió ser operado dos veces producto de las heridas que sufrió. Se trata del jugador guineano Alamara Djabi, de 19 años.
A través de sus redes sociales, el cuadro danés señaló: "Alamara Djabi resultó gravemente herido en una agresión con cuchillo y ahora se encuentra en estado estable tras dos operaciones. Ha despertado del coma inducido y se encuentra bien, dadas las circunstancias".
Por ahora, aún se desconoce el contexto en el cual fue agredido el jugador. Desde el club indicaron que están en contacto permanente con las autoridades y con la familia de Alamara Djabi.
“El FC Midtjylland mantiene un estrecho diálogo y colaboración con las autoridades, y apoya al jugador y a su familia”, agregó el equipo de Darío Osorio.
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