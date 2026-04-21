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VIDEO. Michelle Bachelet se presenta ante la ONU: sigue en vivo su presentación clave

La exmandataria chilena participará este martes en el primer diálogo interactivo con candidaturas a liderar la ONU, en una instancia clave ante Estados miembros y sociedad civil.

Juan Castillo

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GETTY IMAGES / FABRICE COFFRINI

Michelle Bachelet vivirá este martes una de las jornadas más decisivas de su postulación al máximo cargo de las Naciones Unidas.

La expresidenta chilena abrirá la ronda de diálogos interactivos con las personas candidatas a la próxima Secretaría General, en un proceso que la ONU fijó para este 21 y 22 de abril como parte de la selección de quien reemplazará a António Guterres desde 2027.

La instancia de Bachelet, en vivo.

Según el formato oficial definido por la organización, cada candidatura presentará primero su visión y luego responderá preguntas de los Estados miembros y de la sociedad civil.

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Desde el equipo de la exmandataria indicaron que “este martes 21 de abril se realiza el primer diálogo interactivo con Michelle Bachelet Jeria Entre las 10:00 y 13:00 horas”.

“Como candidata a Secretaria General de la ONU, responderá preguntas de los Estados Miembros y de la sociedad civil”, agregaron.

La exposición de Bachelet abre una carrera clave para el futuro de la ONU

La exjefa de Estado será la primera de cuatro aspirantes en pasar por esta etapa pública, seguida por Rafael Grossi, Rebeca Grynspan y Macky Sall. La contienda se desarrolla en medio de cuestionamientos sobre la capacidad de la ONU para responder a crisis globales y crecientes presiones para impulsar reformas dentro del organismo.

En ese escenario, la presentación de Bachelet aparece como una prueba política y diplomática de alto voltaje. Su trayectoria como expresidenta de Chile, ex alta comisionada de Derechos Humanos y exdirectora ejecutiva de ONU Mujeres la instala entre los nombres más conocidos del proceso, aunque su candidatura siguió adelante tras perder el respaldo formal del gobierno chileno el 24 de marzo.

El diálogo de este martes no define por sí solo el resultado final, pero sí puede influir en la percepción de los 193 Estados miembros sobre liderazgo, experiencia y prioridades de cada postulante.

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