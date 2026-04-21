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Más malas noticias para Colo Colo: Fernando de Paul será operado tras lesionarse ante Palestino

El portero se perdería al menos el resto del primer semestre de la temporada.

Carlos Madariaga

Cristián Alvarado

Más malas noticias para Colo Colo: Fernando de Paul será operado tras lesionarse ante Palestino

Más malas noticias para Colo Colo: Fernando de Paul será operado tras lesionarse ante Palestino / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Colo Colo no para de recibir malas noticias luego de haber perdido el domingo ante Palestino en el Monumental.

Para el choque ante la Universidad de Concepción, los albos perdieron por acumulación de amarillas a Arturo Vidal, además de las lesiones que afectaron a Joaquín Sosa y Fernando de Paul.

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Sin embargo, la situación del portero es aún peor, pues, según información de TNT Sports, ratificada por ADN Deportes, deberá ser operado luego de la torsión que tuvo en el choque contra los árabes.

El problema de Fernando de Paul es la desinserción de uno de sus isquiotibiales, lo que implica la rotura del tendón en su unión con el hueso.

Esto implica que el portero de 34 años estará fuera de las canchas al menos por el resto del primer semestre del fútbol chileno, con lo que Colo Colo se queda con dos jóvenes prospectos para defender su portería: Eduardo Villanueva, de 21 años, y Gabriel Maureira, de 19 años.

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