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Hombre es baleado en ambas piernas tras violento asalto en Estación Central

Carabineros revisa cámaras de seguridad para dar con el autor del ataque.

Nelson Quiroz

Gabriel Riveros

Hombre es baleado en ambas piernas tras violento asalto en Estación Central

Hombre es baleado en ambas piernas tras violento asalto en Estación Central

01:16

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Un brutal robo con violencia se registró en la comuna de Estación Central, donde un hombre fue baleado en ambas piernas luego de ser asaltado en plena vía pública.

El hecho ocurrió en calle Obispo Javier Vázquez, cuando un sujeto abordó a la víctima y le sustrajo cerca de 700 mil pesos en efectivo antes de dispararle y huir del lugar.

Producto del ataque, el afectado, un adulto chileno, sufrió una herida balística con entrada y salida en su pierna derecha, además de una lesión en la izquierda y una posible fractura.

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Tras el incidente, fue asistido por personal del SAMU y trasladado hasta la Posta Central, donde permanece en observación médica. Pese a la gravedad de las lesiones, se encuentra fuera de riesgo vital.

Las primeras diligencias fueron realizadas por Carabineros, quienes iniciaron la revisión de cámaras de seguridad del sector con el objetivo de identificar al autor del ataque. El hecho ocurrió a plena luz del día, lo que ha generado preocupación entre vecinos por el nivel de violencia.

Por instrucción del Ministerio Público, la investigación quedó a cargo de la Fiscalía Centro Norte, en conjunto con la PDI, que continúa recabando antecedentes. Hasta ahora, no se registran personas detenidas por este violento asalto.

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