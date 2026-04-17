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Camilo Huerta responde a críticas y apunta a la dinámica de su relación con Marité Matus: “Te empieza como a comprar”

El preparador físico entregó su versión tras el fin de su relación con la empresaria y abordó los cuestionamientos públicos en su contra.

Ruth Cárcamo

Foto de fondo: Instagram @camilohuerta

Foto de fondo: Instagram @camilohuerta

Camilo Huerta rompió el silencio y decidió dar su versión tras el polémico quiebre de su matrimonio con Marité Matus, episodio que lo ha mantenido en el centro de las críticas.

El preparador físico se refirió públicamente al término de la relación en el programa Primer Plano de CHV, cuyo adelanto exclusivo de la entrevista fue revelado en Plan Perfecto.

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En el extracto, Huerta abordó su fama de “flojo”, enviando un particular mensaje: “Decirle a la gente que yo nunca he sido infiel, eso que se dice que soy cafiche, que me llevé las cosas, yo no lo he hecho, yo me fui de la casa y nunca más volví”.

“Te empieza como a comprar”

Además, profundizó en cómo se fue construyendo la relación con Marité Matus, apuntando a gestos materiales como parte de la conquista.

“Me enamoré de Marité como era ella conmigo, esa conquista que ella tiene. Esa cuestión que te trae el reloj, el celular, uno también como que en cierto modo, no sé si es la palabra, pero te empieza como a comprar”, cerró Camilo Huerta.

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