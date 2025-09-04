;

Uno de ellos es beber vino: ciencia revela 3 hábitos para reducir el riesgo de demencia

Incorporar estas rutinas de forma diaria podrían marcar la diferencia en la salud de tu cerebro.

Javiera Rivera

Uno de ellos es beber vino: ciencia revela 3 hábitos para reducir el riesgo de demencia / TEK IMAGE/SCIENCE PHOTO LIBRARY

La demencia es una preocupación creciente en Chile, ya que se proyecta que para 2050 habrá más de 600.000 casos, representando aproximadamente el 3% de la población nacional, según datos de la Universidad Católica.

Es por ello que, ante este panorama, adoptar hábitos saludables puede desempeñar un papel crucial en la prevención y manejo de la demencia.

1. Beber vino tinto con moderación

Según datos citados por New York Post, el vino tinto, especialmente el Cabernet Sauvignon, contiene compuestos antioxidantes como el resveratrol, que han sido asociados con la protección de las células cerebrales.

Revisa también

ADN

Sin embargo, es fundamental consumirlo con moderación. Un vaso de vino tinto durante la cena puede ofrecer beneficios, pero el consumo excesivo puede tener efectos adversos.

ADN

2. Comer berries o frutos rojos

Frutas como los arándanos y las frambuesas son ricas en antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo, un factor que contribuye al envejecimiento cerebral.

Incorporar estas frutas en la dieta diaria puede ser beneficioso para la salud cognitiva.

ADN

Kseniya Ovchinnikova

3. Hacer ejercicio regular

La actividad física regular, como caminar o nadar, estimula la producción de nuevas neuronas y mejora la circulación sanguínea en el cerebro.

Además, el ejercicio ayuda a mantener un peso saludable y reduce el riesgo de enfermedades metabólicas, que están vinculadas al deterioro cognitivo.

ADN

Getty Images / Drazen Zigic

