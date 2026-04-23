Metro de Santiago reporta retraso en frecuencia de trenes de Línea 1

Una nueva complicación en la red del Metro de Santiago está marcando la mañana de este jueves.

Esto luego de que la empresa reportara un retraso en la frecuencia habitual de trenes en Línea 1.

La alerta fue comunicada a través de redes sociales, donde Metro advirtió a los pasajeros sobre posibles demoras en sus desplazamientos.

“Servicio en L1 presenta un retraso en su servicio habitual . Seguiremos informando”, señalaron en su cuenta de X.