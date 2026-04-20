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La llave del Congreso: Hacienda y Segpres se reunirán con el PDG en búsqueda de votos para el “plan de reconstrucción nacional”

El jefe de la bancada del Partido de la Gente valoró el “diálogo fraterno” con el Ejecutivo, a la espera de una respuesta definitiva del Gobierno.

Mario Vergara

Agencia Uno

Agencia Uno

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, encabezó la tarde de este lunes una reunión estratégica con la bancada de diputados del Partido de la Gente (PDG). El encuentro tuvo como objetivo central acercar posiciones ante el inminente ingreso al Congreso del Plan Reconstrucción Nacional, la reforma estructural más importante del gobierno de José Antonio Kast.

Esta cita constituye el segundo acercamiento formal en los últimos días entre ambas partes. Tras la finalización del encuentro en el Congreso, los parlamentarios del bloque manifestaron optimismo respecto a la disposición del Ejecutivo para integrar sus propuestas en el texto final de la iniciativa.

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Exigencias y diálogo legislativo

El jefe de la bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, calificó el intercambio como un “diálogo fraterno” y destacó la apertura del ministro García Ruminot para analizar los planteamientos puestos sobre la mesa. “Vimos disponibilidad de poder recoger estos temas y nos dijeron que en el transcurso de la tarde nos iban a tener noticias”, puntualizó el legislador.

Entre las medidas que el partido busca incorporar a la agenda de reconstrucción destacan la creación de un “FUT mejorado”, así como la devolución del IVA en productos de primera necesidad, específicamente en pañales y medicamentos. Para los parlamentarios, estas noticias del gobierno deben ser “positivas para el país” antes de comprometer su respaldo en la votación.

Definición en bloque económico

La viabilidad del acuerdo quedó supeditada a una reunión telemática programada para las 20:00 horas de este lunes. En dicha instancia, los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz, y de la Segpres entregarán la respuesta oficial del Ejecutivo a las demandas del bloque.

Este proceso de negociación resulta crítico para el oficialismo, que busca asegurar una base de apoyo transversal antes de iniciar el trámite legislativo de la reforma. El desenlace de la reunión nocturna determinará si el Plan Reconstrucción Nacional ingresa a la Cámara con el respaldo inicial de los diputados del PDG.

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