“¿Cuánto vas a estar en prisión?”: Sergio Rojas revela acuerdo judicial tras polémicos dichos contra familia de Rafael Araneda

Sergio Rojas se encuentra en el ojo público por sus recientes polémicas en torno a varias declaraciones que emitió públicamente. Una de ellas, relacionada a la familia de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza.

El periodista y conductor de “Que te lo Digo” realizó un comentario acerca de la adopción que realizaron.

“Cuando yo veo que ellos adoptan a una persona, pero comienzan a exhibirla, porque lo que ellos han hecho (..) lo ponen ahí adelante, como miren, los rubios estupendos, millonarios de Beverly Hills, adoptamos a un joven chico en situación muy triste, porque somos muy buenos”, declaró.

Esto le valió una denuncia por parte de los Araneda-Vacarezza ante el Consejo Nacional de Televisión, alegando un “acto racista, discriminatorio, violento e inaceptable, carente de la más mínima empatía“.

Rojas y el fin de su conflicto con Rafael Araneda

El comunicador de Zona Latina aclaró su situación actual y aseguró que llegó un acuerdo con el animador y que el tema está “absolutamente finiquitado”.

“Les quiero decir que existió un acuerdo entre las partes y eso ya está absolutamente finiquitado. Se dieron las disculpas públicas, yo lo había hecho antes televisivamente y también se hizo de manera más privada, y eso ya está absolutamente subsanado”, contó.

La panelista Paula Escobar le consultó acerca si enfrentaría la cárcel, pero Rojas confirmó que no será así.

“No voy a estar en prisión. Lo que sí es que obviamente hay un reconocimiento de mi parte. Y esto más allá de lo legal tiene que ver con lo personal, de hacer una reflexión de tener cuidado con las formas, de no volver a hablar de un menor porque me parece también que fue un error mío”, cerró.