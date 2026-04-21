“¿Cuánto vas a estar en prisión?”: Sergio Rojas revela acuerdo judicial tras polémicos dichos contra familia de Rafael Araneda
El comunicador de Zona Latina zanjó el conflicto que tuvo con la familia del animador.
Sergio Rojas se encuentra en el ojo público por sus recientes polémicas en torno a varias declaraciones que emitió públicamente. Una de ellas, relacionada a la familia de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza.
El periodista y conductor de “Que te lo Digo” realizó un comentario acerca de la adopción que realizaron.
“Cuando yo veo que ellos adoptan a una persona, pero comienzan a exhibirla, porque lo que ellos han hecho (..) lo ponen ahí adelante, como miren, los rubios estupendos, millonarios de Beverly Hills, adoptamos a un joven chico en situación muy triste, porque somos muy buenos”, declaró.
Revista también:
Esto le valió una denuncia por parte de los Araneda-Vacarezza ante el Consejo Nacional de Televisión, alegando un “acto racista, discriminatorio, violento e inaceptable, carente de la más mínima empatía“.
Rojas y el fin de su conflicto con Rafael Araneda
El comunicador de Zona Latina aclaró su situación actual y aseguró que llegó un acuerdo con el animador y que el tema está “absolutamente finiquitado”.
“Les quiero decir que existió un acuerdo entre las partes y eso ya está absolutamente finiquitado. Se dieron las disculpas públicas, yo lo había hecho antes televisivamente y también se hizo de manera más privada, y eso ya está absolutamente subsanado”, contó.
La panelista Paula Escobar le consultó acerca si enfrentaría la cárcel, pero Rojas confirmó que no será así.
“No voy a estar en prisión. Lo que sí es que obviamente hay un reconocimiento de mi parte. Y esto más allá de lo legal tiene que ver con lo personal, de hacer una reflexión de tener cuidado con las formas, de no volver a hablar de un menor porque me parece también que fue un error mío”, cerró.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.