¿Vendrán a Chile? BIGBANG arrasa en Coachella 2026 y confirma gira mundial por sus 20 años

BIGBANG volvió a confirmar por qué son los “Reyes del K-pop” tras su aplaudido paso por Coachella 2026, donde el trío integrado por G-Dragon, Taeyang y Daesung se presentó en ambos fines de semana del festival.

El grupo actuó primero el 12 de abril y luego repitió el 19 de abril en el Outdoor Theatre, en un regreso que fue calificado por la prensa especializada como uno de los grandes momentos de esta edición del evento californiano.

La presentación no solo confirmó el peso escénico de una banda histórica. También abrió una nueva etapa para el grupo surcoreano, que celebra este 2026 sus dos décadas de trayectoria.

Ya en marzo, YG Entertainment había anticipado el reencuentro al informar que “Hemos acordado con los miembros de BIGBANG realizar un concierto”, dejando claro que el aniversario no pasaría desapercibido para sus seguidores.

Qué se sabe de la gira mundial y si Chile aparece en el radar

El gran anuncio llegó durante su segunda actuación en Coachella. Según reportó The Korea Times, G-Dragon le dijo al público: “Hemos finalizado los preparativos para un nuevo álbum y comenzaremos una gira mundial en agosto”.

Con eso, BIGBANG oficializó no solo una nueva gira global, sino también el trabajo en un álbum que marcará su retorno discográfico en pleno aniversario número 20.

La noticia, como era de esperar, disparó de inmediato la pregunta entre fanáticos latinoamericanos: si Chile podría entrar en la ruta. Por ahora, la respuesta es prudente. Ni YG Entertainment ni el grupo han publicado todavía un calendario con ciudades, países o recintos para esta gira, por lo que una eventual parada en Santiago sigue siendo una posibilidad abierta, pero no confirmada oficialmente.

Aun así, el contexto invita al entusiasmo. Coachella funcionó como vitrina de relanzamiento, la gira ya tiene mes de arranque y el nuevo álbum aparece prácticamente listo. En otras palabras, BIGBANG no solo celebró su legado en el desierto de California: también dejó la señal más clara de su regreso ante una audiencia mundial.

¿Te gustaría que BIGBANG incluyera a Chile en esta gira mundial por sus 20 años?