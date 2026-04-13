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VIDEO. Entre himnos, emoción y una bandera chilena: BIGBANG demostró en Coachella por qué siguen siendo los “Reyes del K-pop”

El grupo surcoreano volvió a uno de los escenarios más importantes con un set cargado de clásicos, mensajes emotivos y un detalle que no pasó inadvertido para los fans chilenos.

Juan Castillo

Captura Coachella 2026

Captura Coachella 2026

El regreso de BIGBANG a Coachella 2026 dejó una de las postales más comentadas del cierre del domingo.

El trío integrado por G-Dragon, Taeyang y Daesung se presentó en el Outdoor Theatre de Indio, California, para conmemorar sus 20 años de trayectoria, en un show de cerca de 50 minutos que reunió a una multitud y devolvió al grupo al centro de la conversación global del k-pop.

La actuación arrancó con una seguidilla de himnos que encendió al público desde los primeros minutos. El set abrió con “Bang Bang Bang” y “Fantastic Baby”, y luego sumó “Sober” y “A Fool of Tears”, antes de dar paso a una parte especialmente celebrada por los fans con el regreso de “Loser”, “Haru Haru”, “Lies” y “Bad Boy”, canciones que no sonaban en vivo desde 2017.

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Además de los clásicos grupales, la presentación incluyó bloques individuales y de unidad que reforzaron la identidad de cada integrante. Taeyang interpretó “RINGA LINGA”, G-Dragon llevó al escenario “POWER” y ambos compartieron “GOOD BOY”, mientras Daesung sumó “HANDO-CHOGUA” y “Look at Me, Gwisun”. El cierre llegó con “Still Life”, tema que debutó en vivo como grupo en esta actuación.

En el escenario también hubo espacio para los mensajes que marcaron la noche. G-Dragon le dijo al público “BIGBANG is back!” y añadió: “Nuestro 20° aniversario acaba de comenzar, ¡y se avecinan cosas aún mejores!".

Más tarde, Taeyang remarcó: “Este año celebramos nuestro 20 aniversario”, reforzando la idea de que esta presentación no fue solo una celebración, sino también una señal de continuidad para la banda.

Otro detalle que llamó la atención de este lado del mundo apareció en la propia transmisión y luego se amplificó en redes sociales: varios usuarios destacaron que en uno de los paneos se alcanzó a ver una bandera chilena entre el público, un guiño que entusiasmó a seguidores latinoamericanos durante una actuación seguida por streaming oficial en YouTube.

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