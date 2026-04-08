El regreso de BTS a Chile ya se perfila como uno de los eventos musicales más grandes del año.

La banda surcoreana no solo volverá al país con tres fechas en el Estadio Nacional, sino también con un despliegue inédito para el mercado local: un escenario 360° instalado en la mitad de la cancha y una proyección cercana a las 200 mil personas entre los tres conciertos programados para el 14, 16 y 17 de octubre.

La expectación ha sido inmediata. La preventa inicial de entradas, exclusiva para miembros de la ARMY Membership, se agotó en apenas dos horas durante el martes 7 de abril, en una señal clara del arrastre que mantiene el grupo en Chile.

Ese mismo día, además, se confirmó una tercera fecha, lo que refuerza la magnitud de una visita que ya se instala como uno de los hitos de la temporada de recitales.

Un escenario 360° y una escala inédita para los shows en Chile

Hasta ahora, uno de los elementos que más ha llamado la atención es la configuración técnica del espectáculo. Según la información consignada por La Tercera, el show tendrá un escenario 360° montado en el centro de la cancha, una disposición que permitirá ampliar considerablemente el aforo del recinto.

La organización espera reunir cerca de 65 mil personas por noche, una cifra que llevaría el total acumulado a casi 200 mil asistentes.

Un montaje de estas características no es habitual en Chile. De hecho, uno de los precedentes más recordados fue el de U2 en marzo de 2011, cuando la banda irlandesa presentó su tour 360° en el mismo coloso de Ñuñoa. En el caso de BTS, el formato vuelve a utilizarse para potenciar la experiencia masiva y reforzar el carácter histórico de esta nueva visita.

El regreso del grupo también ha estado acompañado de un sólido repunte discográfico. Su nuevo álbum, Arirang, lanzado el 20 de marzo, se convirtió en el primer disco de un grupo de K-pop en liderar durante dos semanas consecutivas el Billboard 200. Además, diez canciones del trabajo ingresaron al Hot 100, con el sencillo Swim debutando en el número uno.

La vuelta artística se complementó con un concierto gratuito en la plaza Gwanghwamun de Seúl, transmitido en directo por Netflix y seguido, según datos citados por Billboard, por 18,4 millones de espectadores en todo el mundo.

Tras ese reencuentro con el público, los integrantes señalaron: “[Nos gustaría] agradecer a todos su generosa consideración y apoyo para que nuestra etapa de regreso pueda completarse de manera segura”.

Con tres fechas confirmadas en Santiago, una preventa arrasadora y una puesta en escena poco habitual en el país, BTS ya no solo prepara un regreso: alista uno de los fenómenos en vivo más grandes que haya pasado por Chile en los últimos años.