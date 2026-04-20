“Se largó con ganas”: santiaguinos reportan intensas lluvias en la región Metropolitana hoy lunes
Debido a este frente, se declaró Alerta Temprana Preventiva en 10 comunas de la capital.
Desde horas de la madrugada de este lunes 20 de abril, capitalinos han reportado intensas lluvias en distintos sectores de Santiago.
Según el pronóstico del tiempo, las precipitaciones se concentrarán principalmente durante esta mañana, con montos que podrían alcanzar hasta 15 milímetros en sectores cordilleranos.
En ese sentido, y mediante redes sociales, usuarios indicaron que las precipitaciones se registran de forma intensa en zonas como Paine, Talagante, Peñaflor, Melipilla, Providencia, Puente Alto, La Pintana, Quilicura, entre otros.
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“Se largó con ganas”
Mensajes como “está lloviendo súper fuerte” o “se largó con ganas” se pueden leer en redes como X (Ex Twitter).
Cabe recordar que por este frente, Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva en 10 comunas por riesgo de derrumbes.
La medida afecta a zonas como San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.
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