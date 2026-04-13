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Escándalo en Hollywood: actriz Ruby Rose acusa a Katy Perry de presunta agresión sexual ocurrida hace 20 años

Todo se destapó por la misma artista a través de la red social threads.

Nelson Quiroz

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Una fuerte polémica sacude a Hollywood luego de que la actriz australiana Ruby Rose acusara públicamente a la cantante Katy Perry de una presunta agresión sexual ocurrida hace casi dos décadas.

La denuncia fue difundida a través de redes sociales, donde la intérprete aseguró que el hecho habría tenido lugar en una discoteca de Melbourne cuando ella tenía poco más de 20 años.

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Según su relato, la situación ocurrió en el club nocturno Spice Market y durante años decidió mantenerla en silencio, incluso transformándola en una “anécdota” para poder sobrellevar el impacto.

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Sin embargo, ahora afirmó que decidió hablar públicamente debido a las secuelas emocionales que arrastró por largo tiempo. “Me tomó casi 20 años decirlo”, señaló, agregando que el episodio incluyó también una posterior relación de cercanía en la que Perry habría ofrecido ayudarla con su visa para Estados Unidos.

La actriz, conocida por sus roles en series y películas internacionales, aseguró además que recientemente acudió a una comisaría para dejar constancia del hecho, aunque reconoce que podría enfrentar dificultades legales debido al tiempo transcurrido. En paralelo, sostuvo que existen testigos del episodio y que cuenta con antecedentes que respaldarían su versión.

Hasta ahora, Katy Perry no se ha referido públicamente a estas acusaciones, que han generado amplio revuelo en la industria del entretenimiento y en redes sociales.

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