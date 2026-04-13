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Katy Perry habla tras polémica denuncia por presunto abuso sexual

Una reconocida actriz de Hollywood acusó a la cantante, quien rompió el silencio.

Nicolás Lara Córdova

Katy Perry habla tras polémica denuncia por presunto abuso sexual

Katy Perry habla tras polémica denuncia por presunto abuso sexual / Sergione Infuso - Corbis

En los últimos días, Katy Perry se ha visto involucrada en un escándalo luego de que fuese acusada de abuso sexual en contra de la actriz Ruby Rose.

Recientemente, la conocida intérprete pro su papel de Stella Carlin en Orange is the New Black relató en su cuenta de Threads que fue lo vivido fue un “trauma”. Los hechos ocurrieron hace 20 años.

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“Katy Perry me agredió sexualmente en el Spice Market Nightclub, en Melbourne. ¿A alguien le importa una mierda lo que piensa?”, comentó Rose.

“Se inclinó, echó su ropa interior hacia un lado y frotó su asquerosa vagina en mi cara hasta que abrí los ojos de golpe y vomité a chorros sobre ella”, cerró la actriz.

La respuesta de Katy Perry a las acusaciones en su contra

Tras enterarse de las acusaciones, Katy Perry se defendió a través de su representante, quien dio declaraciones a TMZ y desmintió a Ruby Rose.

“Las acusaciones que Ruby Rose difunde en las redes sociales sobre Katy Perry no solo son categóricamente falsas, sino que son mentiras peligrosas e imprudentes”, declararon.

“La Sra. Rose tiene un historial bien documentado de hacer graves acusaciones públicas en las redes sociales contra varias personas, afirmaciones que han sido negadas repetidamente por los implicados”, concluyeron.

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