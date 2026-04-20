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Qué es “Mythos”, la IA de Anthropic que activó alertas de ciberseguridad en Chile

Lo que parecía una innovación terminó generando una alerta preventiva en nuestro país.

Javiera Rivera

Qué es “Mythos”, la IA de Anthropic que activó alertas de ciberseguridad en Chile

Qué es “Mythos”, la IA de Anthropic que activó alertas de ciberseguridad en Chile

La inteligencia artificial “Mythos”, desarrollada por Anthropic, se ha convertido en el foco de atención de autoridades y expertos en ciberseguridad tras generar alertas internacionales.

En Chile, la situación llevó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a activar un monitoreo preventivo junto a la Agencia Nacional de Ciberseguridad, con el objetivo de evaluar posibles riesgos en el sistema financiero.

Qué es “Mythos” y por qué preocupa

“Mythos” es un modelo de inteligencia artificial avanzado que, según pruebas controladas, ha demostrado una alta capacidad para detectar fallas en sistemas operativos y navegadores, e incluso explotarlas sin intervención humana directa.

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Este comportamiento ha encendido alertas en el ecosistema de ciberseguridad, ya que representa un salto en la automatización de posibles ataques digitales.

Monitoreo preventivo en el sistema financiero chileno

Ante estos antecedentes, la CMF contactó a bancos, aseguradoras y otras entidades supervisadas para revisar eventuales exposiciones y reforzar la gestión de riesgos.

El objetivo es anticiparse a posibles amenazas que puedan afectar infraestructuras críticas del sistema financiero.

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