La confirmación del Tropicoqueta Tour de Karol G sigue generando expectación mundial tras su anuncio en el cierre de Coachella 2026.

Aunque la artista no ha revelado fechas ni países, en Chile las señales sobre un eventual paso ya comienzan a multiplicarse.

En concreto, en los minutos finales de su show en Coachella, Karol G proyectó en pantalla la frase “Nos vamos de tour”, reforzada luego con un grito al público que oficializó el inicio de esta nueva etapa musical ligada a su álbum Tropicoqueta.

En redes sociales, fanáticos aseguran haber visto indicios en espacios publicitarios y especulan con posibles recintos, mientras crece la expectativa por el regreso de “La Bichota”, luego del impacto que tuvo su última gira en el país.

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La falta de información oficial no ha frenado el entusiasmo, especialmente considerando el histórico éxito de sus shows anteriores en territorio nacional.

¿Una pista clave?

El interés aumentó aún más en las últimas horas, cuando una publicación en X encendió las alertas entre seguidores chilenos. La interacción masiva, con miles de reacciones y comentarios, dejó en evidencia que el público local está atento a cualquier pista sobre el tour.

Se trata de un mensaje del ejecutivo de la industria musical Daniel Merino, director ejecutivo del Festival de Viña del Mar y manager de entretenimiento de Bizarrolivecl, quien dejó un breve pero sugerente texto.

“Nos vamos de Tour”, tuiteó acompañado de emojis tropicales (una piña, maracas y un corazón naranja). La frase, similar a la utilizada por Karol G en su anuncio en vivo, fue interpretada por muchos como una señal concreta de que Chile estaría incluido en el recorrido.

Las reacciones no tardaron en llegar: seguidores pidieron múltiples fechas, recintos como el Movistar Arena e incluso detalles de venta de entradas, mientras otros afirmaron que “el combito de Chile está listo”.

Aunque no existe confirmación oficial, el mensaje de Merino se posiciona como la pista más fuerte hasta ahora sobre una eventual parada del “Tropicoqueta Tour” en el país, alimentando la expectativa de uno de los regresos más esperados del circuito latino.