“Me parece injusto...”: Pablo Longueira critica emblemática medida del Gobierno de la que sería beneficiario

La carta enviada por Pablo Longueira y publicada este lunes en El Mercurio encendió el debate político en medio de la discusión por el plan de reconstrucción impulsado por el gobierno del presidente José Antonio Kast.

El exministro cuestionó directamente uno de los beneficios más emblemáticos de la iniciativa: la eliminación de contribuciones para adultos mayores.

Pablo Longueira / Hans Scott Ampliar

La carta se da en el contexto del Plan de Reconstrucción Nacional, que contempla una serie de medidas económicas, entre ellas alivios tributarios, incentivos al empleo y la eliminación del pago de contribuciones para mayores de 65 años en su vivienda principal.

Según el Ejecutivo, esta iniciativa busca reconocer el esfuerzo de quienes adquirieron su casa y hoy enfrentan menores ingresos, aunque también ha generado inquietud por su impacto fiscal y en los presupuestos municipales.

¿Qué dijo Longueira?

En esa línea, en su misiva, Longueira, quien podría acceder a la exención por edad, planteó que preferiría seguir pagando este impuesto, proponiendo incluso destinar esos recursos a un fondo orientado a erradicar campamentos.

“Quisiera seguir pagándola a un Fondo que se denomine “Chile sin Campamentos 2030”. Espero que este beneficio se perfeccione y sea solo para nuestra clase media", escribió.

" Mientras existan chilenos o inmigrantes viviendo en campamentos, me parece injusto extender este beneficio a los que tenemos más de una vivienda", sumó.

Las reacciones no tardaron en surgir. El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, respaldó la idea de mantener el pago en ciertos casos, argumentando que estos recursos son clave para financiar servicios básicos en comunas más vulnerables.