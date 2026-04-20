Agenda Fast Track Seguridad: Senado debate ley de ingreso clandestino y proyecto de Escuelas Protegidas

24 DE MARZO 2026 / VALPARAISO En la testera Paulina Nuñez , durante prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia, en la Región de La Araucanía, y las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío FOTO:PABLO OVALLE ISASMENDI/ AGENCIAUNO / Pablo Ovalle Isasmendi

La Mesa del Senado oficializó la priorización de la denominada “agenda fast track”, una hoja de ruta legislativa que concentra los esfuerzos de la semana en proyectos de seguridad pública y protección ciudadana. La estrategia busca ofrecer certeza jurídica mediante la tramitación acelerada de iniciativas que cuentan con el respaldo coordinado entre el Congreso y el Poder Ejecutivo.

Dentro de las prioridades inmediatas, destaca el debate programado para el miércoles 22 de abril sobre el proyecto que tipifica el delito de ingreso clandestino al país. La senadora y presidenta de la corporación, Paulina Núñez, señaló que esta norma es fundamental para asegurar una migración ordenada y complementar las expulsiones administrativas que actualmente ejecuta la Dirección Nacional de Migraciones.

Ejes en educación, delincuencia juvenil y economía

Otro pilar de la agenda es el proyecto de “Escuelas Protegidas”, surgido tras el crimen de una funcionaria en Calama. Esta iniciativa pretende elevar los estándares de resguardo no solo en colegios, sino también en instituciones de educación superior. Paralelamente, el Senado busca modernizar la ley de Responsabilidad Penal Adolescente, ampliando el catálogo de delitos para ajustarlo a la realidad actual de la delincuencia juvenil.

En el ámbito de la reactivación, se espera el ingreso del proyecto de Reconstrucción Nacional. Esta reforma integral contempla cerca de 40 medidas, entre las que destacan incentivos económicos como la exención del IVA en la venta de inmuebles y subsidios destinados a fomentar la formalidad laboral en el país.

Seguridad regional y cooperación internacional

Respecto a la Macrozona Sur, el vicepresidente del Senado, Iván Moreira, confirmó que se mantendrá el despliegue de las Fuerzas Armadas y Carabineros bajo el estado de excepción para neutralizar focos de conflicto. Este martes 21 de abril, las comisiones unidas de Defensa y Seguridad Pública sesionarán con la presencia de los ministros del Interior y Defensa para analizar la situación en la zona.

Finalmente, la directiva del Senado resaltó la alianza estratégica con Estados Unidos, que aportará un millón de dólares y transferencia tecnológica para el combate al narcotráfico. Para garantizar el avance de estas materias, la senadora Núñez se reunió en La Moneda con la ministra vocera, Mara Sedini, con el fin de asegurar los votos necesarios para tramitar con celeridad estas leyes prioritarias.