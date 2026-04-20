Más de 5.600 funcionarios públicos viajaron al extranjero con licencia médica hasta mitad del 2025

La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) reveló los resultados de tres informes de fiscalización que exponen el mal uso de licencias médicas en el país durante el primer semestre de 2025. Según el séptimo reporte de la institución, se identificó a 5.646 funcionarios públicos que realizaron viajes fuera de Chile mientras se encontraban bajo régimen de reposo médico.

Esta irregularidad está asociada a un total de 6.496 licencias médicas, de las cuales el 58% corresponde a diagnósticos relacionados con la salud mental. En cuanto a la previsión de los involucrados, el 76% de los permisos pertenecen al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), mientras que el 24% restante corresponde a cotizantes de Isapres.

Superposición de pagos y fraude al sistema

Un segundo informe de la Suseso detectó que 3.909 trabajadores percibieron de manera simultánea el Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL) del sistema común y el Subsidio por Incapacidad Temporal (SIT) del seguro laboral. Esta anomalía se tradujo en la identificación de 4.538 licencias con días superpuestos, lo que generó un pago indebido de $1.305 millones por parte del sistema de salud común.

Adicionalmente, un tercer documento del organismo fiscalizador identificó a 1.223 personas que asistieron a centros vacacionales de cajas de compensación manteniendo una licencia médica activa. En este caso específico, el 68% de los involucrados pertenecen al sector privado, frente a un 32% de funcionarios del sector público.

Acciones legales y administrativas

Ante la gravedad de los hallazgos, la Suseso instruyó la revisión y redictaminación de todas las licencias involucradas. El organismo ya procedió a notificar a los servicios públicos correspondientes y remitió los antecedentes al Ministerio de Hacienda para las acciones administrativas pertinentes.

Finalmente, la autoridad confirmó que se contempla la remisión de estos casos al Ministerio Público para investigar posibles delitos asociados al fraude en el sistema de subsidios. La medida busca frenar la superposición de períodos de reposo y asegurar que los recursos de seguridad social se destinen exclusivamente a trabajadores que efectivamente padecen una incapacidad laboral.