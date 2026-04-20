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Mal perdedor: la vergonzosa declaración de un seleccionado argentino tras la final del Sudamericano Sub 17

Argentina cayó por goleada ante Colombia y el futbolista trasandino Julio Coria lanzó una insólita frase en la entrevista postpartido.

Daniel Ramírez

Captura DSports

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Colombia le dio una verdadera paliza a Argentina en la final del Sudamericano Sub 17 disputado en Paraguay. Ambas selecciones se enfrentaron este domingo y el combinado colombiano se impuso por 4-0 para coronarse campeón del torneo juvenil.

La Albiceleste terminó jugando con 8 futbolistas al sufrir tres expulsiones durante el segundo tiempo. Además, en la parte final del partido se produjo una gresca entre jugadores de ambos equipos.

Una vez finalizado el encuentro, y en medio del tenso ambiente que se vivía en la cancha, el zaguero argentino Julio Coria lanzó una insólita declaración cuando fue entrevistado por la señal oficial.

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“Yo sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper el orto, como lo hacemos siempre”, señaló Coria con una actitud muy desafiante.

Además, el defensa trasandino mostró cero autocrítica luego de perder la final ante Colombia. “Jugamos bien, pero no voy a decir nada. Es cosa de nosotros. Hoy no nos faltó nada”, aseguró.

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