;

VIDEO. Los millonarios sueldos de Michael Clark y Cecilia Pérez en la U de Chile durante 2025

Tanto el presidente como la vicepresidenta de Azul Azul obtuvieron importantes ganancias por sus roles en el cuadro universitario.

Javier Catalán

Rocío Ayala

Agencia Uno

Agencia Uno

El pasado 10 de abril, Azul Azul publicó la Memoria Anual de Universidad de Chile, en la cual se detallan todos los aspectos deportivos y económicos de la institución durante 2025.

En este documento, los miembros del órgano a cargo del equipo profesional entregan información sobre ganancias, pérdidas y dietas de los directores, con sueldos millonarios por sus funciones en el club.

Según lo consignado en el informe, Michael Clark, presidente de Universidad de Chile, no recibió pago por ejercer el máximo cargo, ya que renunció a su dieta al asumir. Sin embargo, sí percibió ingresos por su rol como Director Ejecutivo, los que alcanzaron aproximadamente 171 millones de pesos, equivalentes a cerca de 14 millones mensuales.

Revisa también:

ADN

Por su parte, Cecilia Pérez, vicepresidenta del club, obtuvo 450 UF (más de 17 millones de pesos) por su participación en juntas de accionistas durante 2025. En tanto, los demás directores recibieron 225 UF (más de 8 millones de pesos).

Además, la ex vocera de Gobierno durante el mandato de Sebastián Piñera percibió una dieta por su cargo como Directora de Asuntos Públicos, la cual superó los 40 millones de pesos en el ejercicio contable de 2025.

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad