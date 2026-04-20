El pasado 10 de abril, Azul Azul publicó la Memoria Anual de Universidad de Chile, en la cual se detallan todos los aspectos deportivos y económicos de la institución durante 2025.

En este documento, los miembros del órgano a cargo del equipo profesional entregan información sobre ganancias, pérdidas y dietas de los directores, con sueldos millonarios por sus funciones en el club.

Según lo consignado en el informe, Michael Clark, presidente de Universidad de Chile, no recibió pago por ejercer el máximo cargo, ya que renunció a su dieta al asumir. Sin embargo, sí percibió ingresos por su rol como Director Ejecutivo, los que alcanzaron aproximadamente 171 millones de pesos, equivalentes a cerca de 14 millones mensuales.

Por su parte, Cecilia Pérez, vicepresidenta del club, obtuvo 450 UF (más de 17 millones de pesos) por su participación en juntas de accionistas durante 2025. En tanto, los demás directores recibieron 225 UF (más de 8 millones de pesos).

Además, la ex vocera de Gobierno durante el mandato de Sebastián Piñera percibió una dieta por su cargo como Directora de Asuntos Públicos, la cual superó los 40 millones de pesos en el ejercicio contable de 2025.