;

VIDEO. ONG chilena es condecorada como la mejor del mundo en los premios Laureus

Fundación Fútbol Más se quedó con la categoría para dichas organizaciones en los denominados “Oscar del deporte”.

Carlos Madariaga

ONG chilena es condecorada como la mejor del mundo en los premios Laureus

ONG chilena es condecorada como la mejor del mundo en los premios Laureus / Fundación Fútbol Más

Este lunes, en Madrid, se desarrolló la ceremonia de los Laureus World Sports Awards, evento anual que convoca a atletas de élite, leyendas del deporte y líderes sociales, donde se distingue el rendimiento deportivo y el impacto social de la actividad.

El tenis dominó los premios principales, con Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka quedándose con los galardones al mejor deportista de cada género, respectivamente.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, nuestro país también dijo presente en los llamados “Oscar del deporte”, pues una organización nacional se quedó con uno de los premios de la cita desarrollada en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, en Madrid.

Se trata de Fundación Fútbol Más, que se quedó con el premio a la mejor ONG del año, reconociendo su impacto en el uso del juego y el deporte como herramienta de transformación, desarrollo e inclusión social, beneficiando a más de 200 mil niños, niñas y jóvenes en el mundo.

Este reconocimiento nos emociona profundamente y lo recibimos con enorme gratitud. Es de cada niño, niña y comunidad que ha sido parte de Fútbol Más durante nuestros 18 años de historia. Es también de nuestros equipos en terreno y de las alianzas que hemos formado en el camino y que han confiado en nosotros”, señaló Guillermo Rolando, director ejecutivo global y cofundador de Fútbol Más, que se convirtió en la primera ONG o deportista chileno en ser reconocido en los Premios Laureus.

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad