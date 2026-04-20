ONG chilena es condecorada como la mejor del mundo en los premios Laureus / Fundación Fútbol Más

Este lunes, en Madrid, se desarrolló la ceremonia de los Laureus World Sports Awards, evento anual que convoca a atletas de élite, leyendas del deporte y líderes sociales, donde se distingue el rendimiento deportivo y el impacto social de la actividad.

El tenis dominó los premios principales, con Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka quedándose con los galardones al mejor deportista de cada género, respectivamente.

Sin embargo, nuestro país también dijo presente en los llamados “Oscar del deporte”, pues una organización nacional se quedó con uno de los premios de la cita desarrollada en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, en Madrid.

Se trata de Fundación Fútbol Más, que se quedó con el premio a la mejor ONG del año, reconociendo su impacto en el uso del juego y el deporte como herramienta de transformación, desarrollo e inclusión social, beneficiando a más de 200 mil niños, niñas y jóvenes en el mundo.

“Este reconocimiento nos emociona profundamente y lo recibimos con enorme gratitud. Es de cada niño, niña y comunidad que ha sido parte de Fútbol Más durante nuestros 18 años de historia. Es también de nuestros equipos en terreno y de las alianzas que hemos formado en el camino y que han confiado en nosotros”, señaló Guillermo Rolando, director ejecutivo global y cofundador de Fútbol Más, que se convirtió en la primera ONG o deportista chileno en ser reconocido en los Premios Laureus.