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Lluvia en Santiago: a esta hora dejará de llover en la Región Metropolitana hoy lunes

Revisa acá el pronóstico del tiempo para esta jornada en la capital.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

La lluvia cayó con intensidad en diversos sectores de Santiago a primera hora de la mañana de este lunes, frente que aún se mantiene en algunas comunas.

De acuerdo al pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las precipitaciones se concentrarán principalmente durante esta mañana, donde se podría registrar hasta 15 milímetros de agua en sectores cordilleranos.

Por este frente, Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva en 10 comunas ante riesgo de derrumbes.

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Lluvia en Santiago: a esta hora dejará de llover hoy lunes

La DMC indica que durante esta jornada las lluvias caerán sobre la región Metropolitana principalmente durante la mañana.

En ese sentido, el portal Accuweather detalló que los chubascos concluirán en Santiago cerca del mediodía.

En tanto, en sectores como San José de Maipo, las precipitaciones se podrían extender hasta cerca de las 15:00 horas.

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