La Fundación Humedal de Mantagua realizó una denuncia pública tras registrar la circulación ilegal de un vehículo motorizado en la desembocadura del río Aconcagua, sector que comprende el humedal de Mantagua y la playa Ritoque, en la Región de Valparaíso. El hecho fue detectado por miembros de la organización mientras ejecutaban el censo mensual de aves playeras, insumo fundamental para la postulación del área a la red de importancia internacional RHRAP.

Según detalló la fundación, una camioneta blanca ingresó por el sector de Punta Piedra y transitó directamente sobre zonas de descanso y alimentación de fauna residente y migratoria. La organización identificó la placa patente del infractor, denunciando una vulneración grave a la normativa vigente que prohíbe expresamente el tránsito de vehículos en dicho ecosistema.

Daño crítico al ecosistema y la biodiversidad

Desde la entidad advirtieron que este tipo de incursiones genera consecuencias severas e irreparables, tales como la destrucción de nidos, el aplastamiento de especies con baja movilidad y cuadros de estrés hídrico y reproductivo en la fauna local. El humedal de Mantagua es considerado un punto estratégico para la supervivencia de aves que dependen de estos espacios en diversas etapas de su ciclo vital.

Ante la detección del móvil, representantes de la fundación dieron aviso a la Capitanía de Puerto de Quintero, cuyos funcionarios concurrieron al lugar para constatar la infracción. Si bien valoraron la respuesta de la autoridad marítima, los denunciantes recalcaron que la protección de estas áreas no puede quedar supeditada a denuncias fortuitas, exigiendo la sanción máxima para el responsable.

Críticas por estancamiento legislativo

La organización también apuntó a la falta de voluntad política para aprobar un proyecto de ley que busca prohibir por completo la circulación de vehículos en estos ecosistemas. Criticaron la lentitud del proceso legislativo y la ausencia de medidas estructurales que impidan de forma eficaz este tipo de faltas graves contra el patrimonio natural.

Finalmente, la fundación hizo un llamado urgente a las autoridades para implementar soluciones definitivas, entre las que proponen el cierre físico de accesos ilegales y el aumento de la fiscalización permanente. “Las playas y humedales no son pistas de carrera”, enfatizaron, instando a una mayor responsabilidad ciudadana para resguardar las zonas de alta biodiversidad de la región.