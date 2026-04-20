La particular condición con que Universidad de Concepción buscará que hinchas de Colo Colo ingresen a Collao / Daniel Pino/UnoNoticias

En Colo Colo no hay tiempo para lamentos luego de haber perdido en el día del aniversario 101 del club ante Palestino.

Los albos, además, perdieron el liderato de la Liga de Primera y para su siguiente encuentro no podrán contar con Arturo Vidal por acumulación de tarjetas amarillas.

Dicho compromiso será el domingo 26 de abril, en el Ester Roa Rebolledo, ante la Universidad de Concepción.

Según información de ADN Deportes, en el “Campanil” se solicitó que el encuentro contra los albos sea calificado como “clase B”, cuestión para lo cual pidieron un aforo de 20.000 personas.

La subdivisión sería de 4.000 entradas para los hinchas de la Universidad de Concepción y de 16.000 tickets para los fanáticos de Colo Colo, pero con un detalle no menor: solo podrán entrar a Collao adherentes del “Cacique” que residan en la región del Biobío.

Se espera que Carabineros dé el visto bueno a estas condiciones y el próximo viernes se realizará la inspección respectiva al Ester Roa Rebolledo.