Juan Tagle se despide de la UC sin descartar otro rol en el fútbol chileno: “No me imagino totalmente fuera por el resto de mi vida” / Twitter @Cruzados

Este lunes se desarrolló en el Claro Arena la Junta de Accionistas de Cruzados, donde Juan Tagle dejó oficialmente su cargo como presidente del club.

“Han sido días muy emocionantes. Creo que dejé parte importante de mi vida aquí, pero con una sensación de mucho orgullo por todo lo logrado”, reconoció tras la reunión en el Claro Arena.

En ese contexto, abordó su frustrado arribo al Consejo de la Federación de Fútbol de Chile.

“El directorio creyó que había mejores candidatos que yo para el Consejo general de la Federación de Fútbol. No me dolió ni tampoco me siento traicionado, es una decisión soberana de ellos. El directorio sostuvo que era decisión del Consejo de Presidentes y luego determinó que era potestad de ellos”, explicó Juan Tagle, sin descartar su chance de asumir algún otro cargo en el fútbol chileno a futuro.

“Por ahora, mi futuro está en el ámbito privado. Seguro me volveré a encontrar con el fútbol. No me imagino totalmente fuera del fútbol por el resto de mi vida, seguiré yendo al estadio, si me lo permiten seguiré estando con los jugadores y trataré que, si tengo alguna crítica, que sea privada”, dijo, sin ponerse plazos.

“El futuro es este año, el próximo año, cinco años más. Nadie tiene definido cuándo es el futuro”, concluyó el ahora ya expresidente de Cruzados.