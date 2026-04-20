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Candidato a la presidencia de la ANFP es cuestionado por el DT de su propio club: “No era el momento”

Víctor Rivero, entrenador de Deportes Limache, fue tajante sobre la postulación de César Villegas para las elecciones de noviembre en la ANFP.

Daniel Ramírez

Candidato a la presidencia de la ANFP es cuestionado por el DT de su propio club: “No era el momento”

Candidato a la presidencia de la ANFP es cuestionado por el DT de su propio club: “No era el momento” / Diego Martin

César Villegas, presidente de Deportes Limache, equipo que hoy es puntero del Campeonato Nacional, oficializó hace unos días su candidatura para llegar a la presidencia de la ANFP.

“Hoy ratifico mi intención de llegar a ser presidente de la ANFP. He recibido bastante apoyo de distintos clubes, de distintas zonas, y eso me tiene conforme. En las próximas semanas me empezaré a juntar con presidentes de clubes para mostrarles el programa”, dijo Villegas en conversación con ADN Deportes a inicios de este mes.

Sin embargo, esta postulación del dirigente “tomatero” no fue muy bien recibida por el entrenador del equipo limachino, Víctor Rivero, quien dialogó con Los Tenores de ADN este lunes y fue tajante sobre el tema.

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“Lo de César es una decisión personal y no sé si habrá sido una amenaza... Nosotros consideramos que no era el momento indicado para hacerlo, por todo lo que faltaba para la elección”, señaló el DT, cuestionando la candidatura de Villegas de cara a las elecciones de noviembre en la ANFP.

“Nosotros queríamos mantener el bajo perfil, como ha sido hasta ahora, y tratar de seguir enfocados. No es fácil, pero yo tengo que preocuparme de hacer rendir a los jugadores de la mejor forma posible”, concluyó Rivero.

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